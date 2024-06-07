Війська РФ за добу скинули на територію України 52 УАБи, для ударів задіяли понад 460 БпЛА - Генштаб

Протягом доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних із застосуванням шести ракет і 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 керованих авіабомб, задіяли 461 дрон-камікадзе, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 п'ятниці, 7 червня.

"Також ворог здійснив понад 2450 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин", - підкреслюється у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, Сили оборони від початку поточної доби вразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів і станцію радіо-електронної боротьби.