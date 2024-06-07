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22:12 07.06.2024

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

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Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Емманюель Макрон розраховує на досягнення домовленості з державами-учасницями БРІКС, зокрема, з Китаєм, Індією та Бразилією, про позиції щодо досягнення довгострокового миру в Україні.

"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися на рівні БРІКС - з Бразилією, Китаєм, Індією про те, які можуть бути підвалини цього довгострокового миру. Зокрема, щодо довгострокової продовольчої безпеки, ядерної... щоб ми змогли визначити цей процес у часі й чітко окреслити подальші етапи", - заявив Макрон на пресконференції з президентом України в Парижі в п'ятницю ввечері.

Так французький лідер відповів на запитання, які результати Саміту миру він би вважав успішними для досягнення довготривалого миру в Україні.

Макрон також зазначив, що розраховує на присутність широкої кількості учасників на Саміті миру в Швейцарії.

Відповідаючи на запитання, чи бере участь Франція в тому, щоб якось вплинути на країни Глобального Півдня з метою змінити їхню позицію на бік більшої підтримки України, Макрон відповів: "Я це робив з перших днів (війни - ІФ-У)".

"Я робив це в Бразилії. Я здійснив державний візит кілька місяців тому. Я робив це в Індії. Я роблю це з африканськими країнами і навіть у ширшій перспективі. Я пояснюю, що цей конфлікт стосується не тільки України. Це конфлікт, який зачіпає всю міжнародну спільноту з точки зору міжнародного права", - сказав він.

За його словами, "і йдеться тут не тільки про кордон між Росією та Україною".

"Нам можна захищати мир у всьому світі, тільки якщо діють правила. Тому ми не можемо допускати подвійні стандарти. Тому ми ангажовані також в інших конфліктах. Але ми не можемо бути індиферентними щодо конфліктів, які зазнали країни в такій ситуації. Саме тому ми максимально докладаємо всіх зусиль, щоб проведена була конференція миру", - резюмував він.

Теги: #україна #саміт_миру #франція

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