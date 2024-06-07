Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливості протидіяти спробі РФ розширити бойові дії.

"Сьогодні ми обговорили з паном президентом ситуацію на полі бою детально. Обговорили російські спроби розширити війну, а також нашу можливість їм протидіяти. Я дякую Франції та всім партнерам за важливий крок для нашої безпеки - можливість знищувати російську зброю та позиції, з яких вони просто б'ють по наших містах, зокрема по Харкову. Саме такі сміливі антитерористичні кроки потрібні й надалі - це Путін має відчувати, що його можливості обмежені", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Макроном у п'ятницю ввечері у Франції.

Він також наголосив на економічному співробітництві з Францією та домовленостях про спільне виробництво зброї. "Сьогодні є підписані угоди з цього приводу, і будуть ще підписані угоди, і серед іншого ми домовилися про відкриття... в Україні офісу КНДС - французької компанії, разом із якою будемо виробляти в Україні боєприпаси для артилерії 155 калібру", - сказав глава Української держави.

Зеленський також наголосив на підтримці Франції в євроінтеграції України та в реалізації української Формули миру. "Зараз готуємося до рішення, яке має бути вже в червні, - рішення про фактичний початок переговорів між Україною та Євросоюзом про вступ. Маємо підтримку Франції - дякую вам. І ми обговорили підготовку Саміту миру та участь Франції в реалізації Формули миру... Я вдячний тобі, Еммануеле, за те, що і на Саміті ти будеш, і окрім цього французьке лідерство допомагає реалізації пунктів Формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки", - сказав президент України.

Він подякував Макрону за запрошення відвідати Францію та за надану допомогу Україні й українцям. "Ця допомога є очевидним захистом усієї нашої Європи - всього того, що ми цінуємо і що хочемо передати наступним поколінням європейців... Битва за Європу досі триває.

Досі майбутнє наших із вами народів не визначено. Саме це належить зробити всім нам із вами - Україні, Франції, нашим союзникам. Європа має залишатися простором миру, простором свободи, а не насильства чи ненависті, які поширюють такі режими, як російський. Ми можемо це забезпечити", - сказав Зеленський.