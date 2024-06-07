Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа провів зустрічі з двопартійними делегаціями Сенату і Палати представників Конгресу США.

"Під час зустрічей розповів про ситуацію на фронті, зокрема про постійні масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами, ударними дронами та ракетами. Дозвіл США на обмежене використання американської зброї на полі бою є надзвичайно важливим. Обговорили конкретні кроки, які дадуть змогу зменшити можливості Росії обстрілювати обʼєкти цивільної інфраструктури", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю ввечері за підсумками зустрічі.

Також сторони обговорили питання підготовки до Глобального саміту миру. "Цінуємо співпрацю зі США щодо підтримки Саміту та залучення до участі в ньому широкого кола держав і лідерів", - зазначив глава Української держави.

Зеленський подякував американським парламентаріям "за міцну підтримку нашої держави, за важливу військову та фінансову допомогу Україні".