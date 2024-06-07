Зеленський зустрівся з керівниками низки провідних французьких компаній

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Франції провів зустріч з керівниками провідних французьких компаній у сфері енергетики, машинобудування та електрообладнання, телекомунікацій, будівництва та фінансово-банківського сектору, повідомляють на сайті глави держави в п'ятницю.

"Навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин. Україна - вигідний ринок для французьких інвестицій, і нові проєкти можна започатковувати вже зараз", - наголосив глава держави.

Зеленський також підтвердив налаштованість України разом з французьким урядом створювати сприятливі умови для інвесторів, зокрема за рахунок системи державних гарантій, механізмів кредитування та страхування інвестицій.