Події

18:51 07.06.2024

Зеленський зустрівся з керівниками низки провідних французьких компаній

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Зеленський зустрівся з керівниками низки провідних французьких компаній

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Франції провів зустріч з керівниками провідних французьких компаній у сфері енергетики, машинобудування та електрообладнання, телекомунікацій, будівництва та фінансово-банківського сектору, повідомляють на сайті глави держави в п'ятницю.

"Навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин. Україна - вигідний ринок для французьких інвестицій, і нові проєкти можна започатковувати вже зараз", - наголосив глава держави.

Зеленський також підтвердив налаштованість України разом з французьким урядом створювати сприятливі умови для інвесторів, зокрема за рахунок системи державних гарантій, механізмів кредитування та страхування інвестицій.

Теги: #зеленський

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