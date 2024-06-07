Події

16:22 07.06.2024

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

2 хв читати
ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми незаконного привласнення нерухомості "Київміськбуду" вартістю понад 282 млн грн, повідомляє Державне бюро розслідування (ДБР).

"Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Схему організував власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювали оплату купівлі нерухомості.

"Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника здійснили продаж майнових прав на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ "ХК "Київміськбуд", перевищує 282 млн грн", - зазначають правоохоронці.

За місцем роботи та проживання фігурантів у столиці та Київській області було здійснено 29 обшуків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці повідомили про підозру: організатору схеми в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України); директору підприємства, через яке здійснювали оплату купівлі нерухомості, - у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Суд застосував до організатора схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання про застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Під час розслідування правоохоронці також викрили працівника податкової служби та співробітника держбанку, які надавали фігурантам злочинної схеми інформацію щодо низки товариств.

"Зокрема, номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ним та інше", - зазначають у ДБР.

Працівнику податкової служби повідомлено про підозру в несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.

Водночас співробітнику держбанку повідомлено про підозру в несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Теги: #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 06.06.2024
ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

11:03 04.06.2024
У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

10:42 04.06.2024
У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

10:40 04.06.2024
У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

10:19 04.06.2024
Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

10:04 04.06.2024
Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

13:01 03.06.2024
Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

12:30 30.05.2024
Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

17:06 28.05.2024
Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

10:21 28.05.2024
ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Окупанти активізувалися на куп'янському напрямку, здачі позицій не допущено

У Миколаєві створили стінопис на честь Олексія Вадатурського

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Україна і Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців - Міноборони

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки, жертв і постраждалих немає - ОВА

Уряд України не обговорює питання підвищення податків - прем'єр

Дві бригади отримали від киян 25 вантажівок та 500 дронів - Віталій Кличко

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

Колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Кучерю призначено заступником голови Київської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА