ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми незаконного привласнення нерухомості "Київміськбуду" вартістю понад 282 млн грн, повідомляє Державне бюро розслідування (ДБР).

"Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Схему організував власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювали оплату купівлі нерухомості.

"Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника здійснили продаж майнових прав на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ "ХК "Київміськбуд", перевищує 282 млн грн", - зазначають правоохоронці.

За місцем роботи та проживання фігурантів у столиці та Київській області було здійснено 29 обшуків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці повідомили про підозру: організатору схеми в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України); директору підприємства, через яке здійснювали оплату купівлі нерухомості, - у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Суд застосував до організатора схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання про застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Під час розслідування правоохоронці також викрили працівника податкової служби та співробітника держбанку, які надавали фігурантам злочинної схеми інформацію щодо низки товариств.

"Зокрема, номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ним та інше", - зазначають у ДБР.

Працівнику податкової служби повідомлено про підозру в несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.

Водночас співробітнику держбанку повідомлено про підозру в несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.