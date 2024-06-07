Події

12:21 07.06.2024

В Україні немає обмежень прав громадян, які належать до нацменшин від Росії, - Стефанішина

1 хв читати

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що в Україні немає обмежень прав громадян, які належать до національних меншин від Росії.

"За нашими підрахунками, в Україні проживають понад 130 націй і національностей. І мені дуже важливо, що коли ми говоримо про державну політику, вона не спрямована на те, щоб зарегулювати відносини, які стосуються прав громадян", - сказала вона на Форумі національних меншин у п'ятницю в Києві.

Вона звернула увагу на те, що чинне законодавство справді має певні обмеження, які стосуються безпекових питань і боротьби з русифікацією чи впливом російських спецслужб на реалізацію деяких державних політик.

"Але ці обмеження жодним чином не стосуються прав громадян, які належать до тих чи інших національних меншин, навіть якщо вони є представниками нацменшин від країни, яка здійснює агресію проти нашої держави", - наголосила Стефанішина.

Теги: #нацменшини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 07.06.2024
Понад 4 тис. шкіл в Україні практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів - Шмигаль

Понад 4 тис. шкіл в Україні практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів - Шмигаль

17:37 01.03.2024
У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

12:35 20.02.2024
У Закарпатській області створюється ініціативна група нацменшин - ОДА

У Закарпатській області створюється ініціативна група нацменшин - ОДА

14:25 09.02.2024
Кабмін схвалив методологію використання мов нацменшин у місцях їх проживання - Шмигаль

Кабмін схвалив методологію використання мов нацменшин у місцях їх проживання - Шмигаль

20:32 14.12.2023
Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

20:18 11.12.2023
Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

19:25 08.12.2023
Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

14:10 08.12.2023
Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

14:53 06.12.2023
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни до законів із урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни до законів із урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

10:32 05.12.2023
Стефанішина заявляє про узгодження доопрацьованого законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Стефанішина заявляє про узгодження доопрацьованого законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

Битва за Україну має таке саме екзистенціальне значення для Європи, як і виграні попередніми поколіннями європейців битви, - Зеленський

Спецслужби РФ готують нову ІПСО за $15 млн із метою дискредитації військового керівництва України - ГУР

ОСТАННЄ

Реалізація французької ініціативи щодо нових санкцій ЄС для боротьби з російською дезінформацією важлива - зустріч Зеленського з головою Нацзборів Франції

Росіяни обстріляли Нікополь, загинула літня жінка - ОВА

Президентка Єврокомісії візьме участь у Саміті миру в Швейцарії та в Берліні в конференції з відновлення України

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Повідомлено про підозру екснардепці та її п'яти спільникам, які налагодили "бізнес" на встановленні групи інвалідності шахтарям

"Українська бронетехніка" поставила для Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" бронетранспортери М113

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

УЗ попередила про погіршення ситуації на автомобільних ПП на польському кордоні, закликавши відправляти вантажі залізницею

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА