В Україні немає обмежень прав громадян, які належать до нацменшин від Росії, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що в Україні немає обмежень прав громадян, які належать до національних меншин від Росії.

"За нашими підрахунками, в Україні проживають понад 130 націй і національностей. І мені дуже важливо, що коли ми говоримо про державну політику, вона не спрямована на те, щоб зарегулювати відносини, які стосуються прав громадян", - сказала вона на Форумі національних меншин у п'ятницю в Києві.

Вона звернула увагу на те, що чинне законодавство справді має певні обмеження, які стосуються безпекових питань і боротьби з русифікацією чи впливом російських спецслужб на реалізацію деяких державних політик.

"Але ці обмеження жодним чином не стосуються прав громадян, які належать до тих чи інших національних меншин, навіть якщо вони є представниками нацменшин від країни, яка здійснює агресію проти нашої держави", - наголосила Стефанішина.