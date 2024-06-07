Окупанти за добу втратили 1080 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, 6 танків, 20 бронемашин, 64 артсистеми, 40 БПЛА, а також 64 одиниці авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 516080 (+1080) осіб, танків - 7834 (+6) од, бойових броньованих машин - 15096 (+20) од, артилерійських систем - 13497 (+64) од, РСЗВ - 1095 (+0) од, засоби ППО - 833 (+2) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10886 (+40), крилаті ракети - 2270 (+0), кораблі/катери - 28 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18416 (+56) од, спеціальна техніка - 2238 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.