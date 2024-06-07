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07:37 07.06.2024

Окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів

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Окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів

За день у Сумській області окупанти 19 разів обстріляли область, зафіксовано 75 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська громади", - ідеться в повідомленні.

У Юнаківській здійснено мінометні обстріли (10 вибухів). По Білопільській завдано мінометних (13 вибухів), артилерійських (7 вибухів) обстрілів і атаки FPV дроном (1 вибух). По Краснопільській ворог бив із артилерії (8 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

В Есманьській були мінометні обстріли (17 вибухів), а на територію Великописарівської ворог скинув 12 мін. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) і атака FPV дроном (1 вибух).

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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