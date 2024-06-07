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07:35 07.06.2024

В Азовському морі перебуває 10 суден РФ, зокрема три з них носії "Калібрів"

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В Азовському морі перебуває 10 суден РФ, зокрема три з них носії "Калібрів"

РФ вивела в Азовському морі 10 бойових кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", а також один ракетоносій виведено в Середземному морі, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

Зокрема, станом на ранок п'ятниці в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському дислокується 10 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Також у Середземному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 6 суден, із них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського - 8 суден, із них 2 рухалося з протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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