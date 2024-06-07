7 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 835 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 835 RUSSIAN AGRESSION

7 червня відзначають Всесвітній день турботи, Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта.

У Хорватії - День дипломатії, у Норвегії - День розірвання унії зі Швецією, у Німеччині – фестиваль Баха у Лейпцигу.

Православна церква - святого священномученика Феодота, єпископа Анкирського.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), небезпечні харчові продукти щорічно спричиняють близько 600 млн випадків різноманітних хвороб харчового походження і становлять загрозу здоров'ю людини та економіці. За оцінками експертів, від вживання харчових продуктів, забруднених мікроорганізмами або хімічними речовинами, щорічно помирають 420 тисяч осіб. 40 % тягаря хвороб харчового походження припадає на частку дітей до 5 років - щодня 340 дітей віком до 5 років помирають унаслідок хвороб харчового походження, яким можна запобігти. Насамперед це стосується країн, що розвиваються, а також категорії маргінальних груп, мігрантів у державах із розвиненою економікою.

Саме ВООЗ спільно з ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) стали ініціаторами заснування Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів, адже вони володіють найповнішими відомостями та статистикою щодо захворювань, які спричиняють харчові продукти, харчові отруєння, а також курують ті сфери життя суспільства, які пов'язані з виробництвом харчових продуктів і наданням медичних послуг.

Всесвітній день турботи

Ця глобальна ініціатива спрямована на популяризацію доброти, турботи і співчуття до інших. Всесвітній день турботи закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо інших.

Міжнародний день обізнаності про хворобу Туретта

Заснований, щоб розвіяти хибні уявлення про поширений неврологічний розлад, який часто неправильно розуміють і спотворюють у ЗМІ.

Синдром Туретта, також відомий як хвороба Туретта, синдром Жиля де ла Туретта, розлад Туретта або ТС, є спадковим порушенням розвитку нервової системи, яке характеризується множинними тиками, тобто непередбачуваними і мимовільними рухами або звуками. Його було названо на честь французького невролога Жоржа Жиля де ла Туретта, який першим описав цей розлад 1885 року.

Створено футбольний клуб "Рома"

7 червня 1927 року, 97 років тому створено футбольний клуб "Рома" - один із найвідоміших професійних футбольних клубів Італії, який виступає в елітній футбольній лізі Серії А. Команда базується в Римі.

Ще цього дня:

1903 - У Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1905 - Японські війська взяли Сахалін;

1919 - У Нью-Йорку вперше проведено письмові тести для отримання водійського посвідчення;

1920 - Уряд Української Народної Республіки переїхав із Вінниці до Жмеринки;

1929 - Згідно з Латеранськими угодами, у центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан;

1939 - Третій Рейх уклав пакти про ненапад із Латвією та Естонією;

1945 - Усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1967 - Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 - Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Церковне свято

День пам'яті святого священномученика Феодота, єпископа Анкирського

Православна церква цього дня відзначає пам'ять мученика Феодота Анкирського. Він жив у 3 столітті в місті Анкирі та утримував готель. Феодот часто розмовляв із гостями про життя і про віру і своїми промовами навернув до християнства багатьох язичників, а грішників спонукав покаятися. Під час гонінь на християн готель праведника став прихистком для багатьох із них; він також відвідував мучеників у в'язницях, розраджував, і таємно ховав їхні тіла після смерті. За свою діяльністю Феодот отримав дар зцілення недуг.

У той час мученицьку смерть від рук гонителів прийняли сім святих дів. Одна з них, Текуса, з'явилася уві сні Феодоту і веліла йому підняти тіла дів з дна озера і поховати. Він виконав прохання мучениці з Божою поміччю: коли чоловік підійшов до озера, здійнявся такий вітер, що вода відійшла і дно оголилося. Дізнавшись про це, нечестивий правитель піддав Феодота катуванням, а потім і стратив. Однак, до останніх своїх хвилин святий не відрікався від віри, а, навпаки, продовжував славити Христа.

Іменини: Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.