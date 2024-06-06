Кулеба привітав Данію, Грецію, Пакистан, Панаму і Сомалі з обранням у непостійні члени РБ ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав обрані до непостійних членів Ради безпеки ООН країни і висловив сподівання на спільну роботу із захисту принципів і Статуту цієї міжнародної організації, "особливо перед обличчям триваючої агресії Росії".

"Вітаємо Данію, Грецію, Пакистан, Панаму та Сомалі з обранням до непостійних членів РБ ООН на 2025-2026 роки. Україна сподівається на спільну роботу із захисту Статуту ООН, особливо перед лицем триваючої агресії Росії", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Кулеба висловив упевненість, що спільними зусиллями "ми можемо і повинні" зміцнювати міжнародний мир і безпеку.