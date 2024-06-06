Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

Президент США Джозеф Байден заявляє, що Україна не повинна використовувати американську зброю для ударів по Москві чи Кремлю.

"Її (американську зброю - ІФ-У) дозволено використовувати поблизу кордону, звідки інша сторона (РФ - ІФ-У) завдає ударів по конкретних цілях в Україні... Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - сказав Байден в інтерв'ю ABC News у Франції на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Водночас президент США прокоментував заяви Володимира Путіна про те, що постачання в Україну зброї для завдання ударів по РФ нібито буде "прямою участю у війні", заявивши: "Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина".

"Ми не говоримо про те, щоб дати їм (Україні - ІФ-У) зброю, щоб завдати удару по Москві, завдати удару по Кремлю - тільки вздовж кордону, звідки вони зазнають серйозних обстрілів зі звичайної зброї, яку росіяни використали, щоб проникнути в Україну й убивати українців", - сказав Байден.