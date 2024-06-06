Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, двоє людей постраждали - ОВА

Російські окупанти в четвер, 6 червня, близько полудня обстріляли селище Приозерне, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Обох потерпілих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості. Їм надають медичну допомогу.