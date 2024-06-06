Події

11:52 06.06.2024

ГУР оприлюднило відео знищення вночі російського буксира "Сатурн" біля Криму

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У ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту української військової розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

"Унаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #крим #знищення #сатурн

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