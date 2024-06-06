ГУР оприлюднило відео знищення вночі російського буксира "Сатурн" біля Криму

У ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту української військової розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

"Унаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.