Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, 14 поранені - ОВА

Фото: Донецька ОВА

За минулу добу внаслідок обстрілу поранення дістали сім осіб у Селидовому, одна людина загинула і три поранені - у Берестку Іллінівської громади, одна особа загинула і чотири поранені - в Північному Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно зі зведенням, опублікованим у телеграмі, внаслідок ворожих обстрілів також пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади, 13 багатоповерхівок - у Селидовому, два будинки - в Гірнику Курахівської громади, 15 будинків - у Дробишевому, шість - у Новому Лиманської громади, вісім об'єктів - у Берестку Іллінівської громади, 17 будинків - у Нью-Йорку, чотири приватні будинки та багатоповерхівка - у Часовоярській громаді.

Загалом за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 217 осіб, зокрема 61 дитину.