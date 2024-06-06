Події

09:48 06.06.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, 14 поранені - ОВА

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Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, 14 поранені - ОВА
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу внаслідок обстрілу поранення дістали сім осіб у Селидовому, одна людина загинула і три поранені - у Берестку Іллінівської громади, одна особа загинула і чотири поранені - в Північному Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно зі зведенням, опублікованим у телеграмі, внаслідок ворожих обстрілів також пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади, 13 багатоповерхівок - у Селидовому, два будинки - в Гірнику Курахівської громади, 15 будинків - у Дробишевому, шість - у Новому Лиманської громади, вісім об'єктів - у Берестку Іллінівської громади, 17 будинків - у Нью-Йорку, чотири приватні будинки та багатоповерхівка - у Часовоярській громаді.

Загалом за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 217 осіб, зокрема 61 дитину.

Теги: #донецька_область

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