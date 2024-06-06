Події

09:31 06.06.2024

Зеленський запросив президента Перу взяти участь у Саміті миру

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Зеленський запросив президента Перу взяти участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Перу Діною Болуарте.

"Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності. Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД. Закликав зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру – узяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це підсилить представництво Латинської Америки", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також запросив Болуарте відвідати Україну за зручної нагоди.

Теги: #перу #саміт_миру #зеленський

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