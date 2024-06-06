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08:07 06.06.2024

Окупанти атакували ударними БПЛА Хмельницьку область

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Окупанти атакували ударними БПЛА Хмельницьку область

Російські окупаційні війська вранці в четвер атакували Хмельницьку область ударними БПЛА, внаслідок атаки виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті, повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"У результаті атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші співробітники ДСНС. Травмованих або загиблих немає", - сказано в телеграм-каналі Хмельницької обладміністрації.

Також зазначається, що вночі сили ППО збили 1 ворожий безпілотник.

 

 

 

Теги: #хмельницька #пожежа #обстріли

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