Окупанти атакували ударними БПЛА Хмельницьку область

Російські окупаційні війська вранці в четвер атакували Хмельницьку область ударними БПЛА, внаслідок атаки виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті, повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"У результаті атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші співробітники ДСНС. Травмованих або загиблих немає", - сказано в телеграм-каналі Хмельницької обладміністрації.

Також зазначається, що вночі сили ППО збили 1 ворожий безпілотник.