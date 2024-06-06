Події

08:00 06.06.2024

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1300 осіб особового складу ворога, 22 танки, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 41 БПЛА, 70 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 515000 (+1300) осіб, танків - 7828 (+22) од, бойових броньованих машин - 15076 (+40) од, артилерійських систем - 13433 (+48) од, РСЗВ - 1095 (+3) од, засоби ППО - 831 (+1) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10846 (+41), крилаті ракети - 2270 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 18360 (+63) од, спеціальна техніка - 2230 (+7)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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