Окупанти за добу 364 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 364 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 11 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю (Пологівський район).

125 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також 18 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку, 220 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського. Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.