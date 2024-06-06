Франція обіцяє €650 млн допомоги Україні

У п'ятницю, 7 червня, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму €650 млн, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури, повідомив Єлисейський палац у середу, пише Le Monde.

Як повідомляється, перша угода надасть Французькому агентству розвитку "кошти у розмірі €400 млн у вигляді кредитів та €50 млн у вигляді грантів до 2027 року", щоб "розширити свою діяльність в Україні", надавши підтримку в енергетичному та транспортному секторах, зокрема "для розвитку адміністративного потенціалу".

Друга угода стосується створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури, в який буде вкладено €200 млн євро "для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах (...) у галузі енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров'я та сільського господарства".

Наголошується, що "ці кошти будуть використані для фінансування великих проектів, зміцнення чи заміни енергетичних інфраструктур, що виходять з ладу", оскільки вони є об'єктом особливої" уваги Москви.