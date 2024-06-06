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02:45 06.06.2024

У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

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У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих
Фото: The Česko

Як мінімум чотири людини загинули, десятки отримали поранення в середу ввечері внаслідок лобового зіткнення пасажирського поїзда RegioJet 1021, що прямував до Чопа, Україна, з вантажним потягом ČD Cargo біля нової станції Пардубіце, повідомляє в четвер вночі чеський портал новин iDNES.cz.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Мартін Кавка, прес-секретар пожежних залізничної адміністрації, у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Проте за годину після опівночі, Олена Кісіала, прес-секретар рятувальної служби Пардубіце, повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно всю Єдину систему порятунку, включаючи гелікоптери: перший прибув близько 11:30, наступний - годиною пізніше.

"На місце події прибули 36 підрозділів професійних та добровільних пожежників", - сказала прес-секретар пожежників Пардубиці Вендула Горакова.

"Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим", - написав прем'єр-міністр Петро Фіала у мережі X.

Теги: #катастрофа #залізниця #жертви #чехія

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