На Харківському напрямку фронту сталося 5 бойових зіткнень, ситуація напружена, але контрольована – Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 23:00 середа ситуація на Харківському, Придніпровському, Торецькому, Лиманському напрямках була напруженою, але контрольованою, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з даними, на Харківському напрямку сталося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки в районах села Липці та міста Вовчанськ. В останньому продовжуються бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контролюється.

На Наддніпрянському напрямку три атаки противника в районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Лиманському напрямі ситуація істотних змін не зазнала - всі спроби противника просунутися вперед в районах Невського і в Сріблянському лісі не мали успіху.

На решті напрямів істотних змін в атмосфері не відбулося.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/