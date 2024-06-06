На фронті сталося 85 бойових зіткнень, з них 23 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Станом на 23:00 середи кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 85, найбільш гарячою була ситуація на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з даними, на Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону - відбито 15 атак, ще вісім - триває. Загалом на напрямі сталося 23 бойові зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог виявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування окупантів углиб території України.

На Куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи з позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Сіньківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. Наразі триває бій у районі Дружелюбівки.

На Краматорському напрямі ситуація є напруженою. З початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій у районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три зіткнення тривають у Калинівки та Івановського. Ситуація під контролем оборонних сил.

На Сіверському напрямку противник теж виявляє активність – провів шість атак біля Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. П'ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, – ще триває. Втрат наших позицій не допущено.