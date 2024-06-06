Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 37 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України одного ракетного та 37 авіаційних ударів, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:30 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"З початку доби противник завдав по території України один ракетний удар і 37 авіаударів (у тому числі 40 КАБ), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктів з використанням різних типів озброєння", - йдеться у зведенні. .