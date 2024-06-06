Події

00:51 06.06.2024

Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 37 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 37 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України одного ракетного та 37 авіаційних ударів, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:30 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"З початку доби противник завдав по території України один ракетний удар і 37 авіаударів (у тому числі 40 КАБ), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктів з використанням різних типів озброєння", - йдеться у зведенні. .

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:18 06.06.2024
На Харківському напрямку фронту сталося 5 бойових зіткнень, ситуація напружена, але контрольована – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку фронту сталося 5 бойових зіткнень, ситуація напружена, але контрольована – Генштаб ЗСУ

01:04 06.06.2024
На фронті сталося 85 бойових зіткнень, з них 23 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 85 бойових зіткнень, з них 23 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

00:44 06.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 12 місцях скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 12 місцях скупчення противника – Генштаб ЗСУ

00:17 06.06.2024
Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

23:27 05.06.2024
Полковника Наталію Гуменюк призначено на нижчу посаду

Полковника Наталію Гуменюк призначено на нижчу посаду

22:15 05.06.2024
Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

22:08 05.06.2024
У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

20:36 05.06.2024
Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

18:08 05.06.2024
Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

17:11 05.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 64 - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 64 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

МАГАТЕ ухвалило резолюцію зі звинуваченням на адресу Ірану в нездатності співпрацювати

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, планується поліпшення логістики, ланцюга поставок, роботи майстерень

Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

У Білгород-Дністровському районі ракетним ударом пошкоджено туристичну інфраструктуру

Кабмін може продовжити терміни бронювання до року і розширити бронювання дефіцитних ВОС - депутат

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждали двоє людей - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА