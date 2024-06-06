Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 12 місцях скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали з початку поточної доби ударів по 12 районам зосередження живої сили окупантів, район зосередження озброєнь та військової техніки, двом пунктам управління БПЛА та радіолокаційної станції.

"Ці доби Повітряні сили та ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію", - повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 23:00 середи на сторінці ЗСУ у Facebook.