Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 18 разів обстріляли Сумську область протягом середи, під ворожим вогнем опинилися жителі п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громада", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, у Білопільській громаді ворог завдав артилерійських (11 вибухів), гранатометних (8 вибухів) обстрілів та атаки FPV дронами (2 вибухи).

У Краснопільській громаді були мінометні (5 вибухів), артилерійські (5 вибухів) обстріли та атака FPV дронами (3 вибухи).

У Великописарівській громаді ворог скинув 2 міни. Також зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).

Під мінометним вогнем була Хотинська громада (2 вибухи).

Удари з використанням БпЛА було зафіксовано у Новослобідській громаді (2 вибухи).