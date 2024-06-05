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22:15 05.06.2024

Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

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Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України
Фото: Facebook

Туреччина візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії та міжнародній конференції з відновлення України у Берліні, повідомила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі з послом Туреччини в Україні Мустафою Левент Більгеном.

"Обговорили підготовку до Берлінської конференції з відновлення України та Саміту миру у Швейцарії. Мустафа Більген підтвердив, що турецька сторона візьме активну участь в обох важливих для України міжнародних заходах. Туреччина підтримує українську Формулу миру, особливо пункт 2 з продовольчої безпеки", - написала Кондратюк у Фейсбуці у середу.

 Вона наголосила, що Туреччина як стратегічний партнер підтримує Україну на дипломатичному рівні, у міжнародних організаціях, у голосуваннях за резолюції Генасамблеї ООН і виступає співавтором багатьох з них.

"Як зазначив… Більген для Туреччини є принциповою та непохитною підтримка суверенітету та територіальної цілісності України", - розповіла віце-спікер.

За словами Кондратюка, сторони відзначили високий рівень міжпарламентського співробітництва, обговорили угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, яку Кабмін направив до Верховної Ради на затвердження.

"Упевнена, найближчим часом ми його розглянемо та ратифікуємо", - зазначила народний депутат.

За словами Кондратюка, вона розповіла послу, що займається питаннями повернення незаконно депортованих українських дітей та висловила сподівання, що до процесу звільнення українських дітей також приєднається Туреччина.

"Звернулась посприяти в організації літнього відпочинку та психологічної реабілітації в Туреччині українських дітей з постраждалих від війни регіонів. – зазначила віце-спікер.

Теги: #україна #турція #самміт

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