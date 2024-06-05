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19:53 05.06.2024

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

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QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів із 18 червня з'явиться QR-код, це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ, зчитувати його посадовці будуть також через застосунок, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Далі будемо рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію, яку ви зараз бачите в "Резерв+" з реєстру Оберіг, до електронного військово-облікового документа. Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде переуточнити свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - сказала заступниця міністра в ефірі телемарафону.

Крім того, Черногоренко розповіла, що зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і не потрібно буде жодного додаткового для цього обладнання.

За її словами, на сьогодні близько 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних оновили свої дані, з них понад 1 млн 400 тис. зробили це через мобільний застосунок "Резерв+".

"Тобто можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту", - додала заступниця міністра.

Вона нагадала, що застосунок Резерв+ доступний у маркетах 176 країн. За інформацією Міноборони, майже 19 тис. військовозобов'язаних за кордоном оновили свої дані.

"Лідирують Польща, Німеччина, Канада, США, Чехія", - додала Черногоренко.

 

 

Теги: #міноборони #резерв

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