Понад 2 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ - Мінкультури

Через російську збройну агресію проти України постраждали вже 2 003 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйновані, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії… Збитків зазнали 2003 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 325 – знищені (16,3%)", - ідеться в повідомленні.

Загалом постраждали: клубні заклади - 964; бібліотеки - 711; заклади мистецької освіти - 157; музеї та галереї - 116; театри, кінотеатри та філармонії - 37, парки, зоопарки, заповідники - 15; цирки - 3.

"На кінець травня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - зазначили у відомстві.