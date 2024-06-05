Події

17:28 05.06.2024

Понад 2 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ - Мінкультури

1 хв читати
Понад 2 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ - Мінкультури

Через російську збройну агресію проти України постраждали вже 2 003 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйновані, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії… Збитків зазнали 2003 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 325 – знищені (16,3%)", - ідеться в повідомленні.

Загалом постраждали: клубні заклади - 964; бібліотеки - 711; заклади мистецької освіти - 157; музеї та галереї - 116; театри, кінотеатри та філармонії - 37, парки, зоопарки, заповідники - 15; цирки - 3.

"На кінець травня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - зазначили у відомстві.

Теги: #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 05.06.2024
У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Мінкультури з перевірки стану збереження держмайна

У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Мінкультури з перевірки стану збереження держмайна

11:46 05.06.2024
Мінкультури не знало про існування в "Укрінформі" списків т. зв. небажаних спікерів - Карандєєв

Мінкультури не знало про існування в "Укрінформі" списків т. зв. небажаних спікерів - Карандєєв

17:22 03.06.2024
Мінкультури України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

Мінкультури України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

09:46 31.05.2024
Надання дозволу на демонтаж радянської символіки з мосту Патона в компетенції департаменту охорони культспадщини КМДА - Мінкультури

Надання дозволу на демонтаж радянської символіки з мосту Патона в компетенції департаменту охорони культспадщини КМДА - Мінкультури

13:35 28.05.2024
Вишнівецький палац у Тернопільській області повернули у власність держави - Мінкультури

Вишнівецький палац у Тернопільській області повернули у власність держави - Мінкультури

10:07 22.05.2024
Мінкультури вимагає позбавити екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка Нацакадемії мистецтв

Мінкультури вимагає позбавити екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка Нацакадемії мистецтв

16:13 13.05.2024
Мінкультури внесло ще двох російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло ще двох російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

11:40 12.05.2024
Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

09:43 29.04.2024
У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

12:20 13.04.2024
Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 64 - Генштаб ЗСУ

Україна і Китай провели політичні консультації в Пекіні

Голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави - Верховний Суд

До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,3 тис. осіб - НАДС

Ситуація в районі Куп'янська складна, ворог намагається прорвати оборону українських сил із двох напрямків - Сирський

На фронті відбулося 54 бойових зіткнення, ворог найактивніший на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Звільнитися з військової служби можуть усі звільнені з полону, незалежно від дати обміну - глава МВС

Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до майбутнього Глобального саміту миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА