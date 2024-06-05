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12:48 05.06.2024

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

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Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що допризовникам і призовникам, які перебувають за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану.

"Щодо 17-річних українців, які зараз перебувають за кордоном. Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну й стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Водночас, за її словами, в уряді розуміють, що примушувати студентів немобілізаційного віку приїжджати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, лише збільшить навантаження на ВЛК і не допоможе в мобілізації.

"Тому вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження й найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - розповіла Верещук.

Теги: #призовники #закордон #облік

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