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12:41 05.06.2024

Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

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Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

Україна отримає від Греції 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення пасажирів - вони будуть доступні перевізникам наступного тижня, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Домовились про дозволи на нерегулярні перевезення з Грецією. Наразі йдеться про 100 дозволів на цей вид пасажирських перевезень. Два тижні тому ми зустрілися з грецькими колегами на Міжнародному транспортному форумі в Лейпцигу. І от уже зараз дозволи везуть в Україну", - написав Деркач у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що українські перевізники зможуть отримати їх на пунктах видачі дозволів (ПВД) "Укртрансбезпеки" вже наступного тижня.

За словами заступника міністра, торік таких дозволів узагалі не було, і бізнесу доводилося або наймати іноземних перевізників, щоб довезти пасажирів до місця призначення в Греції, або пересаджувати пасажирів на автобуси інших перевізників, зокрема, в Болгарії.

"Тепер у наших перевізників з'явиться можливість виконувати прямі нерегулярні рейси на замовлення", - заявив Деркач.

Він запевнив, що робота над збільшенням кількості дозволів триватиме. А також зазначив, що в України достатньо регулярних маршрутів із Грецією, тому пасажири можуть без проблем придбати квиток і дістатися до місця призначення, а туроператори - планувати свою роботу.

Теги: #україна #греція #перевезення

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