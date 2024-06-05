Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, у Костянтинівці поранено мирного жителя

Фото: Донецька ОВА

Мирного жителя поранено внаслідок обстрілу міста Костянтинівки Краматорського району Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено шість будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено дев’ять будинків. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено сім приватних будинків, багатоповерхівку та господарчу будівлю", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Курахівській громаді Покровського району окупанти обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Також під обстріл потрапили околиці Мар'їнської, Очеретинської та Гродівської громад.

"Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуювали 347 людей, зокрема 84 дитини", - повідомив Філашкін.