Події

10:03 05.06.2024

Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, у Костянтинівці поранено мирного жителя

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Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, у Костянтинівці поранено мирного жителя
Фото: Донецька ОВА

Мирного жителя поранено внаслідок обстрілу міста Костянтинівки Краматорського району Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено шість будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено дев’ять будинків. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено сім приватних будинків, багатоповерхівку та господарчу будівлю", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Курахівській громаді Покровського району окупанти обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Також під обстріл потрапили околиці Мар'їнської, Очеретинської та Гродівської громад.

"Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуювали 347 людей, зокрема 84 дитини", - повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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