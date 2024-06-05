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09:23 05.06.2024

Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК та СП може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

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Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК та СП може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що посилений набір жінок для роботи в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобов'язаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включно з керівними посадами. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, з 18 травня до 4 червня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили близько 190 тис. жінок, а також понад 14 тис. військовозобов'язаних, які проживають за кордоном.

Теги: #тцк #жінки #служба

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