Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості майбутніх дипломатичних контактів на найвищому рівні для "забезпечення справедливого і міцного миру" в країні.

"Попереду дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом - важливі питання підтримки України, зміцнення нашої оборони. Важлива новина про підтвердження участі віцепрезидентки США Камали Гарріс у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Для нас дуже важлива підтримка зусиль для забезпечення справедливого та міцного миру, що ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України і принципах Статуту ООН. Ми будемо дуже раді бачити Камалу Харріс, а також інших лідерів та представників держав Заходу і Глобального Півдня", - зазначив Єрмак.

Як повідомляла пресслужба Білого дому, віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, ініційованого Україною.