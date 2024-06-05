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09:07 05.06.2024

Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

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Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості майбутніх дипломатичних контактів на найвищому рівні для "забезпечення справедливого і міцного миру" в країні.

"Попереду дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом - важливі питання підтримки України, зміцнення нашої оборони. Важлива новина про підтвердження участі віцепрезидентки США Камали Гарріс у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Для нас дуже важлива підтримка зусиль для забезпечення справедливого та міцного миру, що ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України і принципах Статуту ООН. Ми будемо дуже раді бачити Камалу Харріс, а також інших лідерів та представників держав Заходу і Глобального Півдня", - зазначив Єрмак.

Як повідомляла пресслужба Білого дому, віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, ініційованого Україною.

 

 

 

Теги: #єрмак #саміт_миру

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