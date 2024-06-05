Події

08:08 05.06.2024

У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

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У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

У ніч на 5 червня в Полтавській області російські безпілотники атакували промисловий об'єкт, є один поранений, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у середу вранці.

"Російська армія вночі атакувала Полтавську область. По ворожих БПЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий об'єкт", - написав він у телеграм-каналі.

"Постраждала одна людина, проте вона відмовилася від госпіталізації", - уточнив Пронін.

 

Теги: #полтавська_область #обстріли

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