У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

У ніч на 5 червня в Полтавській області російські безпілотники атакували промисловий об'єкт, є один поранений, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у середу вранці.

"Російська армія вночі атакувала Полтавську область. По ворожих БПЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий об'єкт", - написав він у телеграм-каналі.

"Постраждала одна людина, проте вона відмовилася від госпіталізації", - уточнив Пронін.