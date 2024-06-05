Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 40 артсистем противника

Українські захисники за добу знищили 1280 окупантів, 12 танків, 16 бронемашин, 40 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників, 2 крилаті ракети, 81 одиницю авто і спецтехніки, повідомляє про втрати супротивника Генштаб Збройних сил України в середу, 5 червня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 513700 (+1280) осіб, танків - 7806 (+12) од, бойових броньованих машин - 15036 (+16) од, артилерійських систем - 13385 (+40) од, РСЗВ - 1092 (+0) од, засоби ППО - 830 (+3) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39), крилаті ракети - 2270 (+2), кораблі / катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од, спеціальна техніка - 2223 (+12)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.