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02:37 05.06.2024

В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

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В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили військовозобов'язаним чоловікам із подвійним громадянством у віці від 18 до 60 років виїжджати за кордон, повідомляють на сайті Посольства США в Україні.

"З 1 червня Україна скасувала виняток “проживання за кордоном”, який раніше дозволяв деяким українським чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, зокрема ті, хто проживає у Сполучених Штатах, більше не зможуть покинути країну", - інформувало Посольство.

У диппредставництві нагадали, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства.

"Таким чином, американсько-українські подвійні громадяни розглядаються винятково як громадяни України, перебуваючи в Україні, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років не дозволяється залишати країну", - наголошується в повідомленні.

Раніше подвійні громадяни США та України з цієї групи могли в'їжджати в Україну і потім залишати її, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання в США.

Теги: #україна #громадянство #сша

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