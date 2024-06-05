У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії і зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, підтвердили в Єлисейському палаці, повідомляє Le Monde.

Зазначається, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 7 червня, в Парижі для перемовин щодо потреб країни, яка постраждала від війни. "Оскільки російські удари на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі посилюються, два президенти обговорять ситуацію на місцях", - заявили у вівторок у Єлисейському палаці.

Зустріч двох лідерів має відбутися після святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Планується, що президент України, якого в п'ятницю вранці з військовими почестями зустріне міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, відвідає об'єкт франко-німецької збройової групи KNDS під Парижем, яка виготовляє артилерійське озброєння, що використовується в Україні.

Зеленський також виступить із промовою у французькій Національній асамблеї та зустрінеться з головою Асамблеї Яель Браун-Піве, яка відвідала Україну в березні.