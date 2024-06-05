Події

01:52 05.06.2024

У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

1 хв читати
У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії і зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, підтвердили в Єлисейському палаці, повідомляє Le Monde.

Зазначається, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 7 червня, в Парижі для перемовин щодо потреб країни, яка постраждала від війни. "Оскільки російські удари на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі посилюються, два президенти обговорять ситуацію на місцях", - заявили у вівторок у Єлисейському палаці.

Зустріч двох лідерів має відбутися після святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Планується, що президент України, якого в п'ятницю вранці з військовими почестями зустріне міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, відвідає об'єкт франко-німецької збройової групи KNDS під Парижем, яка виготовляє артилерійське озброєння, що використовується в Україні.

Зеленський також виступить із промовою у французькій Національній асамблеї та зустрінеться з головою Асамблеї Яель Браун-Піве, яка відвідала Україну в березні.

Теги: #україна #макрон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 05.06.2024
В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

01:08 05.06.2024
Юркомпанія "Міллер" розриває відносини з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів

Юркомпанія "Міллер" розриває відносини з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів

00:44 05.06.2024
У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

00:30 05.06.2024
Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

23:58 04.06.2024
На фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

На фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

23:23 04.06.2024
Єрмак обговорив із керівниками провідних світових університетів просування Української формули миру

Єрмак обговорив із керівниками провідних світових університетів просування Української формули миру

23:09 04.06.2024
Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

22:23 04.06.2024
Понад 2200 військовослужбовців зазнавали тортур у російському полоні - генпрокурор

Понад 2200 військовослужбовців зазнавали тортур у російському полоні - генпрокурор

18:16 04.06.2024
Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

04:39 04.06.2024
Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ОСТАННЄ

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, поранено мирного жителя - обладміністрація

Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

Міноборони України в партнерстві з Victory Drones запускає проєкт із рекрутингу операторів БПЛА

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА