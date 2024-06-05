Події

00:30 05.06.2024

Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

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Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет і 45 ударів авіацією з використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 вівторка, 4 червня.

Водночас, зазначено у зведенні, російські агресори здійснили 2862 обстріли позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів зброї.

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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