Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет і 45 ударів авіацією з використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 вівторка, 4 червня.

Водночас, зазначено у зведенні, російські агресори здійснили 2862 обстріли позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів зброї.