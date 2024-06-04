На фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

Наразі відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 вівторка, 4 червня.

"На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території російської федерації, намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними", - зазначається у зведенні.

За наявною інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 96 осіб загиблими і пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев'ять автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки. Також п'ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад із боєприпасами.

На Куп'янському напрямку, за даними Генштабу, ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три бойові зіткнення.

Наразі на даному напрямку ворог втратив 92 окупанта вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БПЛА, відзвітували військові.

Також повідомляється, що на Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників із районів Житлівки та Кремінної.

Також безуспішною виявилася спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для противника. Ще три бойові зіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 бойових зіткнень - тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території. зіткнення.

На Оріхівському напрямку п'ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Работиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

"На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі", - підкреслюється у зведенні.