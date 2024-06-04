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22:23 04.06.2024

Понад 2200 військовослужбовців зазнавали тортур у російському полоні - генпрокурор

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Понад 2200 військовослужбовців зазнавали тортур у російському полоні - генпрокурор

Встановлено 2200 потерпілих, яких піддавали тортурам і нелюдському поводженню в російському полоні, заявив генеральний прокурор Андрій Костін у вівторок в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі.

«Потерпілими у провадженнях про перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Понад 500 із них свідчили про застосування до них фізичного насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом. Агресор створив цілу систему з утримання українських полонених. Встановлено щонайменше 25 таких об'єктів у 15 регіонах Росії", - цитує Костіна пресслужба.

«Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань уже маємо 12 підозрюваних. 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 військовослужбовцям російської федерації. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 2 осіб. Уже є один вирок", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що військовополонених катують і утримують у нелюдських умовах. Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства. Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, відео знущань над українськими полоненими, які розповсюджуються в мережі є лише частиною злочинної стратегії кремля. Кожен, хто був у російському полоні, зазнавав жорстокого поводження або тортур з боку окупантів.

Теги: #україна #військовополонені #генпрокурора

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