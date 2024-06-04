Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача, в рамках якого було визначено пріоритетні напрямки для розміщення на території України очікуваних систем ППО від партнерів.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський також заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна з питань протидії російським БПЛА типу "Орлан", "Ланцет" та ін. та з питань розвитку власних безпілотних технологій засобів РЕБ.

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", - написав Зеленський.

Як повідомив глава держави, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Своєю чергою голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій - про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об'єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.