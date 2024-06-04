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17:52 04.06.2024

ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

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ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента Володимира Зеленського й виключила із законопроєкту №7731 норму про право роботодавця на звільнення працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ та в окупації.

За законопроєкт №7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань із пропозиціями президента в цілому проголосував 241 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Дотримуючись пропозицій президента, Верховна Рада також доповнила законопроєкт новими частинами, згідно з якими складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. У законопроєкті також наголошується, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та / або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Пряму трансляцію пленарного засідання у соціальній мережі тікток вів народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Теги: #законопроєкт #верховная_рада

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