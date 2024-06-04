У Дніпрі внаслідок ракетної атаки вже восьмеро постраждалих, із них двоє дітей - МВС

Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки в Дніпрі збільшилася до восьми осіб, серед них двоє дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Дніпро. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ранкової ворожої атаки. Попередньо, 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Унаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Дніпра, зокрема вибиті вікна в приватних будинках, багатоповерхівках і лікарні. Також пошкоджені півтора десятка автомобілів.

Раніше повідомляли про сімох поранених у місті.