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10:42 04.06.2024

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

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У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

Вище військове керівництво країни сприяє розслідуванню справи про прорив російських військ у Харківській області, для встановлення винних необхідно вивчити секретні документи, зазначає перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що для встановлення істини у справі прориву окупантів у Харківській області слідчим та експертам необхідно дослідити масу документів.

"Усі ці документи секретні. Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їх вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів. Цих документів дуже багато, вони специфічні, зберігаються в різних місцях, а деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються - без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту", - розповів Удовиченко.

За словами першого заступника директора ДБР, наразі у справі допитано 104 особи.

"Це військове керівництво, бійці, які безпосередньо перебували на полі бою, багато інших людей. Деяких допитували по три-чотири рази", - уточнив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи означає первісна поява інформації про кримінальне провадження з посиланням на реєстр судових рішень, а не на ДБР, бажання приховати сам факт розслідування, Удовиченко сказав: "Рішення в реєстрі судових рішень можна просто закрити. Це раз. По-друге, реєстр - хороший інструмент подання месенджу суспільству - будь ласка, читайте, ми не приховуємо, розслідуємо. Якщо ми не закривали це рішення суду, це означає, що і не приховували факт кримінального провадження".

Перший заступник директора ДБР запевнив, що справу буде розслідувано об'єктивно в найкоротші терміни.

"Актуальність і важливість справи очевидна. Щотижня керівництво того чи іншого правоохоронного органу виїжджає на місце, щоб тримати на контролі перебіг розслідування. Я як організатор слідчого процесу дуже вдячний головнокомандувачу - він сприяє розслідуванню, зацікавлений у тому, щоб ми розібралися", - наголосив Удовиченко.

Він звернув увагу на те, що за законом, якщо постанову суду про тимчасовий доступ не виконують, то слідчі мають право прийти з обшуком. "Давайте змоделюємо ситуацію: обшук на режимному військовому об'єкті під час війни. Це вже занадто", - додав він.

"Отже, упевнений, що якби не було волі, бажання встановити істину, то була б маса відмовок, щоб не давати нам документи. Повна відкритість і сприяння допомагають у швидкості розслідування", - наголосив перший заступник директора ДБР.

Теги: #дбр #удовиченко

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