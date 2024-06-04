Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в держзраді перебуває на завершальному етапі, його твердження про нібито переслідування і репресії не відповідають дійсності, заявляє перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Удовиченко зазначив, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському, - державна зрада.

"Сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США", - пояснив перший заступник директора ДБР.

"Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність", - зазначив він.

Удовиченко наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.

"Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого", - звернув увагу перший заступник директора бюро.

Він додав, що наразі розслідування справи перебуває на завершальному етапі.