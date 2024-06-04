Події

10:04 04.06.2024

Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

1 хв читати
Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в держзраді перебуває на завершальному етапі, його твердження про нібито переслідування і репресії не відповідають дійсності, заявляє перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Удовиченко зазначив, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському, - державна зрада.

"Сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США", - пояснив перший заступник директора ДБР.

"Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність", - зазначив він.

Удовиченко наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.

"Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого", - звернув увагу перший заступник директора бюро.

Він додав, що наразі розслідування справи перебуває на завершальному етапі.

Теги: #дбр #дубінський #удовиченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 04.06.2024
У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

10:42 04.06.2024
У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

10:40 04.06.2024
У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

10:19 04.06.2024
Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

13:01 03.06.2024
Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

12:30 30.05.2024
Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

17:06 28.05.2024
Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

10:21 28.05.2024
ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

16:48 27.05.2024
У межах розслідування справи про прорив кордону в Харківській області перевіряються дії військового керівництва та можливий відхід ЗСУ з позицій - ДБР

У межах розслідування справи про прорив кордону в Харківській області перевіряються дії військового керівництва та можливий відхід ЗСУ з позицій - ДБР

15:28 25.05.2024
ДБР відкрило справу проти командування 125 бригади щодо неналежної організації оборони на кордоні в Харківській області

ДБР відкрило справу проти командування 125 бригади щодо неналежної організації оборони на кордоні в Харківській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

Зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю

Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності дотримання мовного законодавства співробітниками ТЦК і СП

Через "Резерв+" оновили свої дані майже 190 тис. жінок - Міноборони України

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки вже восьмеро постраждалих, із них двоє дітей - МВС

Через негоду знеструмлені споживачі 68 населених пунктів у Львівській та Сумській областях - Міненерго

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

Українські сили завдали удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області - ISW

Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА