Українські сили завдали удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області - ISW

-1 або 2 червня українські сили завдали удару, імовірно, за допомогою HIMARS, по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 червня.

"Геолокаційні знімки, оприлюднені 3 червня, показують дві знищені пускові установки і пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 у полі на схід від Кисельова (трохи на північ від міста Бєлгород)", - ідеться в тексті звіту.

Зазначено, що система ППО С-300/400 перебувала приблизно за 60 кілометрів від лінії фронту на півночі Харківської області та за понад 80 кілометрів від Харкова, що перебуває в межах радіусу дії HIMARS, але перевищує радіус дії інших систем РСЗВ MLRS, які українські війська, за повідомленнями, використовують для завдання ударів по Бєлгородській області.

Водночас наголошується, що російські джерела дедалі частіше стверджують, що українські сили використовують HIMARS для завдання ударів по Бєлгородській області після того, як США дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних із Харківською областю районах Росії.

"Російські джерела, ймовірно, продовжать характеризувати будь-який успішний удар у Бєлгородській області як удар HIMARS, незалежно від використовуваної системи", - вважають аналітики.