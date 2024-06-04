Окупанти за добу втратили 1290 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1290 окупантів, 15 танків, 18 бронемашин, 65 артсистем, 27 БПЛА, а також 81 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 512420 (+1290) осіб, танків - 7794 (+15) од, бойових броньованих машин - 15020 (+18) од, артилерійських систем - 13345 (+65) од, РСЗВ - 1092 (+2) од, засоби ППО - 827 (+3) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27), крилатих ракет - 2268 (+0), кораблів/катерів - 27 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од, спеціальної техніки - 2211 (+12)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.