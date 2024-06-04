Працівники ТЦК у Львівській області намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився пред'явити документи

На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився показувати документи, повідомляє пресслужба Львівського ОТЦК і СП.

"Громадянин почав вигукувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало та агресивно. Далі почав тікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не впоравшись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Однак йому вдалося втекти", - сказано в повідомленні.

В обласному центрі комплектування повідомили, що працівники ТЦК зупинили чоловіка і попросили його пред'явити документи. Однак той відмовився.

У Львівському ОТЦК нагадують, що всі громадяни призовного віку повинні носити із собою військово-облікові документи і пред'являти їх на прохання поліції або військовослужбовців ТЦК.

Раніше вдень львівські пабліки поширили відео, на якому видно, що чоловіки на автомобілі підрізали велосипедиста, той упав, потім встав і побіг.